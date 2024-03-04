Программу для диагностики шизофрении по МРТ разработали российские учёные

08:00, 04 марта 2024, ПАИ

Учёные Курчатовского института в России разработали программу-классификатор, которая способна с высокой точностью диагностировать шизофрению по МРТ мозга пациента. Об этом пишут «Известия».

Точность исследования может достигать 85%.

Программу планируется использовать в практической медицине и для дальнейших исследований болезни, так как причины психического заболевания по-прежнему до конца не известны. Работа проводится в сотрудничестве с экспертами психиатрической больницы.

Благодаря классификатору учёные проанализировали деятельность восьми регионов в мозге, изменения в функционировании которых в большинстве случаев говорят о психическом отклонении. Всего же программа способна оценить функционирование более сотни зон головного мозга.