Псковская область заняла 35-е место по уровню безработицы среди регионов России

08:27, 04 марта 2024, ПАИ

Уровень безработицы в регионах России по итогам четвертого квартала 2023 года составил 2,9%, что на 0,8 процентного пункта ниже, чем годом ранее. Безработица снизилась в 79 регионах, в четырех – не изменилась, а выросла всего в двух. Сколько безработных в Псковской области и сколько в среднем нужно потратить времени на поиск работы – данные привело РИА. Новости.

Псковская область расположилась на 35-м месте по уровню безработицы среди регионов России.

Эксперты отмечают, что в последнее время в России наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня безработицы. Причем в качестве проблемы в экономике все чаще называется не безработица, а дефицит кадров.