10 человек получили травмы на дорогах Псковской области на прошлой неделе

09:51, 04 марта 2024, ПАИ

С 26 февраля по 3 марта сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1500 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны три водителя. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Водителям напоминают о необходимости строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.