Восемь пожаров ликвидировали в Псковской области за трое суток

11:04, 04 марта 2024, ПАИ

​Восемь пожаров ликвидировано пожарными подразделениями по Псковской области за трое суток. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, 2 марта утром в Псковском районе, в СНТ «Мирное», сгорела надворная постройка. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в надворной постройке.

В этот же день в 11:42 в Псковском районе, в деревне Дуброво, на улице Советской, сгорел жилой дом. Аварийный режим работы электросети в жилом доме стал предварительной причиной возгорания.

В 19:57 в Плюсском районе, в ГП Заполье, на улице Ленинградской, сгорела надворная постройка. Предварительная причина возгорания – неисправность дымохода отопительной печи.

В воскресенье, в ночь на 3 марта, в Псковском районе, в деревне Черёха, в двухэтажном жилом доме на втором этаже на двухъярусной кровати сгорели два матраса. Гражданин 1975 года рождения обнаружен погибшим. Неосторожное обращение с огнем при курении стало предварительной причиной возгорания. Эвакуирован один человек.

В 15:55 в Печорском МО, в деревне Замогилье, сгорел жилой дом. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В 18:09 в Порховском районе, в деревне Шмойлово, сгорел садовый дом. Выгорел легковой автомобиль УАЗ. Короткое замыкание на веранде садового дома могло стать причиной распространения огня.

В 18:49 в Гдовском районе, в деревне Булатовщина Дальняя, жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Хозяйственная постройка выгорела изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в жилом доме.

Также в ночь на 4 марта в Пскове, на улице Юбилейной, в 9-этажном многоквартирном жилом доме на первом этаже огнём повреждена мусоросборочная камера.

Неосторожное обращение с огнем неустановленного лица стало возможной причиной возгорания.