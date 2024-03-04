В приграничных районах Псковской области откроют избирательные участки для приезжающих из-за границы граждан России

11:25, 04 марта 2024, ПАИ

Девять избирательных участков откроются в Псковской области вблизи пограничных переходов в дни голосования на выборах президента РФ. Участки откроются в Печорском, Пыталовском и Себежском районах. Об этом рассказал председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов на брифинге, посвященном голосованию на приграничных территориях, передает корреспондент ПАИ.

«Из-за действий властей недружественных стран ряд дипломатических консульств и представительств закрываются или ограничиваются в работе. Данные обстоятельства делают невозможным открытие там избирательных участков. Поэтому для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, проживающих за границей, Центральная избирательная комиссия приняла решение об организации на территории России избирательных участков, которые будут находиться вблизи пограничных переходов», – отметил он.

Всего в регионе будет открыто девять таких избирательных участков, на которых граждане России, проживающие за рубежом, смогут проголосовать 15, 16 и 17 марта. Участки будут располагаться в Себежском, Пыталовском и Печорском районах. «Планируется, что в непосредственной близости от переходов будут открыты избирательные участки, которые будут находиться в низкопольных автобусах большой площади, для того, чтобы было удобно там проголосовать», – рассказал Игорь Сопов.

«Также на всей территории Псковской области открываются 34 избирательных участка, где могут проголосовать люди, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации, не имеющие определенной регистрации, не привязанные к месту голосования», – добавил Игорь Сопов.

Заявление для голосования можно подать прямо на избирательном участке. Бланки для таких голосующих избирательная комиссия подготовит специально. На них также будет указано предостережение о недопустимости двойного голосования. «Это будет жестко контролироваться», – подчеркнул председатель облизбиркома. При этом голосование с помощью ДЭГ из-за рубежа будет запрещено. «Госуслуги будут работать, а сайт vybory.gov.ru будет ограничен», – подчеркнул он. Использование VPN также не позволит голосовать дистанционно. Чтобы проголосовать с помощью ДЭГ, будет необходимо прибыть в Россию.

Председатель областной избирательной комиссии также добавил, что для голосования на территории России можно использовать заграничный и дипломатический паспорта.