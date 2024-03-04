Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по джиу-джитсу в Москве

11:50, 04 марта 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники академии Dragon's Den Pskov стали призёрами Всероссийского турнира по джиу-джитсу «Кубок космонавтов». Старты прошли в Москве с 1 по 3 марта. Об этом сообщается в группе академии в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов. Они боролись за награды в двух возрастных категориях в разделах «файтинг» и «не-ваза».

Золотые награды взяли спортсмены Псковской области Анастасия Ребезова, Даниил Антипов и Вероника Кутузова. Серебро стартов на счету Ксении Изотовой. Бронзовой награды удостоилась Ксения Лапина.

Спортсмены тренируются под руководством Фёдора Шумейко и Андрея Прокофьева.

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