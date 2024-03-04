Псковский ХК «Торнадо» стал победителем соревнований памяти 6-й роты

12:33, 04 марта 2024, ПАИ

Псковский хоккейный клуб «Торнадо» стал победителем регионального турнира по хоккею, посвящённого памяти 6-й роты, среди юношей 2009-2010 годов рождения. Соревнования прошли в псковском Ледовом дворце с 1 по 3 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

В соревнованиях приняли участие четыре команды: «Торнадо» (Псков), «Олимп» (Псков), «Экспресс» (Великие Луки»), «Мезон» (Санкт-Петербург).

Самый крупный счёт был зафиксирован в матче псковского «Торнадо» и великолукского «Экспресса» на групповой стадии турнира. Псковичи забросили в ворота великолучан 17 безответных шайб.

В первом полуфинале соревнований «Торнадо» снова обыграл «Экспресс» – 6:0. Петербургский «Мезон» минимально справился с псковским «Олимпом» – 3:2.

В финальной битве основное время матча не выявило чемпиона, а в серии буллитов сильнее оказались псковичи – 5:4. «Олимп» со счётом 10:0 переиграл «Экспресс» в борьбе за третью строчку.

Лучшими игроками турнира признали хоккеистов «Торнадо» и «Олимпа» Марка Андреева и Тимофея Северина.

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