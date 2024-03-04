Школа №10 победила на чемпионате Пскова по брейн-рингу среди образовательных учреждений

12:34, 04 марта 2024, ПАИ

В Пскове прошёл чемпионат города по брейн-рингу среди образовательных учреждений Astra Video. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В интеллектуальных соревнованиях приняли участие восемь школ: Псковский гуманитарный лицей, Псковский технический лицей, Псковский педагогический комплекс, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия и школы № 2, 4, 10, 18. В финал вышли ПТЛ, ПГЛ и школа № 10.

По итогам соревнований победителем чемпионата города Пскова по брейн-рингу 2023-2024 годов стала команда школы № 10.

По словам организаторов, турнир проводится с целью повышения культурного уровня и творческой активности молодёжи, расширения кругозора, коммуникабельности, умения действовать коллективно, принимать решения и брать на себя ответственность за сделанный выбор.