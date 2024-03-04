Псковички взяли серебро межрегионального турнира по волейболу

12:55, 04 марта 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Бригантина» 2012-2013 годов рождения стали серебряным призёрами межрегиональных соревнований по волейболу «Весенняя Псковитяночка». Старты прошли в Пскове с 1 по 3 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

В соревнованиях участвовали волейболистки из Великого Новгорода, Кондопоги, Старой Руссы, Себежа, Ленинградской области и Пскова.

Первое место турнира досталось спортшколе из Ленинградской области. Псковички их «Бригантины» расположились на второй строчке. Девушки из Кондопоги замкнули тройку лидеров.

Лучшими игроками соревнований признали Василису Марченко и Варвару Свибович.

Тренируется псковский состав под руководством Анжелы Цветовой и Ольги Мушутковой.

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