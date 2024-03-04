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Общество

В Соцфонде прокомментировали мартовское повышение пенсионных выплат псковичам

Должно ли произойти повышение пенсионных выплат СФР в марте, объяснили псковичам. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Соцфонда.

Повышение пенсии в связи с достижением 80-летнего возраста, увольнением с работы или приобретением стажа на Севере не привязано к фиксированным датам, например к 1 марта, и устанавливается пенсионеру при наступлении соответствующих обстоятельств, пояснили в Соцфонде.

«Повышение выплат, когда человеку исполняется 80 лет, происходит со дня достижения такого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки – Социальный фонд беззаявительно устанавливает ее по имеющимся данным», – отметили в отделении.

Аналогично при увольнении с работы повышение выплат происходит без привязки к фиксированной дате. В таком случае со стороны человека также не требуется никаких действий – Социальный фонд беззаявительно пересчитает выплаты с нового месяца на основе имеющихся данных.

Наряду с этим в течение года есть повышения, которые проходят в одни и те же даты. Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, когда повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда Социальный фонд повышает страховые пенсии пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

Все индексации и перерасчеты в фиксированные даты в течение года Социальный фонд осуществляет беззаявительно, без обращения со стороны пенсионеров.

Все вопросы, касающиеся выплат Социального фонда и их назначений, можно задать специалистам в региональном центре дистанционного обслуживания по телефону – 8 800 200 00 98 или в официальных группах отделения в ВК, – https://vk.com/sfr.pskovskayaoblast, ОК – https://ok.ru/sfr.pskovskayaoblast.

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