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Общество

Подрывные работы по предотвращению ледяных заторов проведут на реке Великой в Пскове

Подрывные работы по предотвращению ледяных заторов будут проводиться на реке Великой в районе Промежиц сегодня, 4 марта. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Подрывные работы, предварительно, осуществят с 14:30 до 16:00.

«В связи с активным снеготаянием в период оттепели на территории Псковской области зафиксировано повышение уровней воды на водных объектах. В целях мониторинга паводковой обстановки в регионе Главным управлением проводится работа с населением и органами местного самоуправления. Рассматривается вопрос о проведении взрывных работ по ослаблению и дроблению ледовых полей реки Великой для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. Ситуация находится на контроле», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

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