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Псковички стали победителями Кубка на призы олимпийской чемпионки по художественной гимнастике

Псковички, воспитанницы школы Ольги Давыдовой, стали обладателями золотых наград на межрегиональных соревнованиях «Кубок на призы олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой». Старты прошли в Петрозаводске. Об этом сообщается в группе школы Ольги Давыдовой в соцсети «ВКонтакте».

Псковички стали обладателями кубка на призы олимпийской чемпионки по художественной гимнастике. Фото: школа Ольги Давыдовой

Команда «Синергия» в составе Марии Железняковой, Виталины Голубевой, Анастасии Обидовой, Анастасии Канаш, Дарьи Герасёвой и Евы Юшкиной взяла золото по программе кандидатов в мастера спорта.

Также в личной программе пятое место на счету Алисы Ефимовой, а сборная команда ассоциации клубов Пскова стала шестой в групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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