Псковички стали победителями Кубка на призы олимпийской чемпионки по художественной гимнастике
Псковички, воспитанницы школы Ольги Давыдовой, стали обладателями золотых наград на межрегиональных соревнованиях «Кубок на призы олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой». Старты прошли в Петрозаводске. Об этом сообщается в группе школы Ольги Давыдовой в соцсети «ВКонтакте».
Команда «Синергия» в составе Марии Железняковой, Виталины Голубевой, Анастасии Обидовой, Анастасии Канаш, Дарьи Герасёвой и Евы Юшкиной взяла золото по программе кандидатов в мастера спорта.
Также в личной программе пятое место на счету Алисы Ефимовой, а сборная команда ассоциации клубов Пскова стала шестой в групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Псковички стали победителями Кубка на призы олимпийской чемпионки по художественной гимнастике
Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по джиу-джитсу в Москве
Печеряне сразились в рамках районного этапа всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»