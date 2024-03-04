Псковички стали победителями Кубка на призы олимпийской чемпионки по художественной гимнастике

15:18, 04 марта 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы школы Ольги Давыдовой, стали обладателями золотых наград на межрегиональных соревнованиях «Кубок на призы олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой». Старты прошли в Петрозаводске. Об этом сообщается в группе школы Ольги Давыдовой в соцсети «ВКонтакте».

Команда «Синергия» в составе Марии Железняковой, Виталины Голубевой, Анастасии Обидовой, Анастасии Канаш, Дарьи Герасёвой и Евы Юшкиной взяла золото по программе кандидатов в мастера спорта.

Также в личной программе пятое место на счету Алисы Ефимовой, а сборная команда ассоциации клубов Пскова стала шестой в групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта.

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