Борис Елкин обсудил техническое состояние детских садов Пскова с их руководителями

14:59, 04 марта 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин провёл встречу с заведующими детскими садами города и обсудил вопросы технического состояния зданий. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Совместно обсудили первоочередные вопросы, которые, в основном, касались технического состояния зданий детских учреждений», - написал Борис Елкин.

Он напомнил, что в своём послании президент России Владимир Путин озвучил старт с 2025 года программы по капитальному ремонту детских садов. «Готовность к подаче заявок у нас высокая - на многие объекты уже есть проектная документация», — прокомментировал глава Пскова.

Также он отметил, что каждый год из городского бюджета выделяются средства на ремонт образовательных учреждений, в этом году сумма увеличилась до 90 млн рублей.