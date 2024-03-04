Лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов станет гостем «Бизнес-ланча»
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 4 марта, в 14:00.
Ведущие программы Сергей Пакреев и Алексей Семёнов поговорят с лидером профсоюзов о месте профсоюзных организаций в современной России, о работе с бизнесом и взаимодействии с властями.
Видеотрансляция программы будет доступна на портале ПАИ и в официальной группе ПАИ в ВК.
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