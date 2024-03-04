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Общество

Лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов станет гостем «Бизнес-ланча»

Игорь Иванов. Фото: ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 4 марта, в 14:00.

Ведущие программы Сергей Пакреев и Алексей Семёнов поговорят с лидером профсоюзов о месте профсоюзных организаций в современной России, о работе с бизнесом и взаимодействии с властями.

Видеотрансляция программы будет доступна на портале ПАИ и в официальной группе ПАИ в ВК.

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