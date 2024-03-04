Через 20 минут на Великой в Пскове начнутся подрывные работы

14:10, 04 марта 2024, ПАИ

Через 20 минут на Великой в Пскове начнутся подрывные работы, предупредил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сегодня с 14:30 у Пскова будут проводиться подрывные работы по ослаблению и дроблению ледовых полей Великой для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод.

«Сохраняйте спокойствие, работы плановые. Ситуация с паводковой обстановкой находится на контроле Главного управления МЧС России по Псковской области», - добавил глава региона.