Псковичи смогут попасть на премьеру фильма «Позывной «Пассажир» по «Пушкинской карте»

16:17, 04 марта 2024, ПАИ

14 марта в прокат выходит художественный фильм «Позывной «Пассажир» (16+). Киноленту покажут и в кинотеатрах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В основу сюжета фильма «Позывной «Пассажир» положен роман Александра Проханова «Убийство городов». Режиссером и сценаристом выступил Илья Казанков. Продюсеры проекта — Максим Королев, Ольга Журавлева.

Действие картины разворачивается в 2015 году. Главный герой Николай Рябинин — житель столицы, который проводит вечера в модных заведениях и не интересуется повесткой дня. Его брат пропадает без вести на Донбассе. Николай Рябинин отправляется на поиски, и это решение навсегда изменит его жизнь.

Главную роль в фильме исполнил Антон Шагин («Союз спасения. Время гнева», «Союз Спасения», «Конёк-Горбунок», «Северный ветер», «Довлатов»). В фильме также снялись Виталий Кищенко («Сердце пармы», «Союз спасения. Время гнева»), Владимир Стеклов («13 клиническая», «Нулевой пациент», «Пищеблок»), Сергей Горобченко («Рябиновый вальс», «Бумер»), Алексей Шевченков («Позывной „Журавли“», «За Палыча!», «Актрисы»), Надежда Маркина («Абориген», «Елена», «Аритмия»), Люба Баханкова («Психология любви») и другие.

Билеты на фильм можно купить по «Пушкинской карте».