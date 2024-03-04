Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи смогут попасть на премьеру фильма «Позывной «Пассажир» по «Пушкинской карте»

14 марта в прокат выходит художественный фильм «Позывной «Пассажир» (16+). Киноленту покажут и в кинотеатрах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото с официального сайта «Кинокомпании Альянс»

В основу сюжета фильма «Позывной «Пассажир» положен роман Александра Проханова «Убийство городов». Режиссером и сценаристом выступил Илья Казанков. Продюсеры проекта — Максим Королев, Ольга Журавлева.

Действие картины разворачивается в 2015 году. Главный герой Николай Рябинин — житель столицы, который проводит вечера в модных заведениях и не интересуется повесткой дня. Его брат пропадает без вести на Донбассе. Николай Рябинин отправляется на поиски, и это решение навсегда изменит его жизнь.

Фото с официального сайта «Кинокомпании Альянс»

Главную роль в фильме исполнил Антон Шагин («Союз спасения. Время гнева», «Союз Спасения», «Конёк-Горбунок», «Северный ветер», «Довлатов»). В фильме также снялись Виталий Кищенко («Сердце пармы», «Союз спасения. Время гнева»), Владимир Стеклов («13 клиническая», «Нулевой пациент», «Пищеблок»), Сергей Горобченко («Рябиновый вальс», «Бумер»), Алексей Шевченков («Позывной „Журавли“», «За Палыча!», «Актрисы»), Надежда Маркина («Абориген», «Елена», «Аритмия»), Люба Баханкова («Психология любви») и другие.

Билеты на фильм можно купить по «Пушкинской карте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 марта 2024

Псковичи смогут попасть на премьеру фильма «Позывной «Пассажир» по «Пушкинской карте»
04 марта 2024

Лебеди вернулись на Себежское озеро
04 марта 2024

Талавский захаб в Изборской крепости временно закрыт для посещения
04 марта 2024

Псковский филиал Университета ФСИН России приглашает на день открытых дверей 
04 марта 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Новоржевском районе
04 марта 2024

Борис Елкин обсудил техническое состояние детских садов Пскова с их руководителями
04 марта 2024

Пешеходный мост подтопило в Красногородске
04 марта 2024

Через 20 минут на Великой в Пскове начнутся подрывные работы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...