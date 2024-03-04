Дедовичские и псковские школьники стали призёрами всероссийских соревнований по мини-футболу
Дедовичские и псковские школьники стали призёрами всероссийского финала проекта «Мини-футбол – в школу». Соревнования прошли в Нижегородской области с 29 февраля по 3 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.
Серебряных наград в возрастной группе среди юношей 2010-2011 годов рождения удостоились ученики Дедовичской школы №2. В индивидуальной номинации лучшим вратарём признали Илью Николаева.
Бронзовые награды соревнований взяли ученицы Псковского педагогического комплекса, а в индивидуальной номинации – Елизавета Душенькина.
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Дедовичские и псковские школьники стали призёрами всероссийских соревнований по мини-футболу
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