Псков привлекателен для молодых специалистов, считает лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов

17:47, 04 марта 2024, ПАИ

В Пскове есть всё необходимое для молодого специалиста, чтобы он мог тут остаться и построить семью, заявил лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В Пскове, как областном центре, картина более-менее привлекательная, если говорить о транспортной доступности, о культурной и событийной составляющей, о возможностях. Это хороший европейский русский город, где можно себя комфортно чувствовать, работать, жить, отдыхать. В других муниципалитетах есть определённые трудности, но их можно замещать, вводя дополнительные меры поддержки и программы», – рассказал он.