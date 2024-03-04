Псковичи представят регион на чемпионате Федерации зимнего плавания России
Псковичи представят Псковскую область на чемпионате Федерации зимнего плавания России, который пройдёт в Уфе с 7 по 10 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.
От Псковской области на соревнования отправятся Марк и Артур Мордовцевы.
Соревнования пройдут в вырубленном во льду 25-метровом зимнем бассейне с шестью дорожками.
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