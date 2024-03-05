80% опрошенных россиян намерены голосовать на выборах президента

08:12, 05 марта 2024, ПАИ

80% россиян собираются участвовать в выборах президента, показали результаты опроса ВЦИОМ. Точно примут участие 70% граждан, 10% — скорее примут, 4% — скорее не примут.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за самовыдвиженца Владимира Путина проголосовало бы 75% граждан, шесть процентов — за Владислава Даванкова («Новые люди»), четыре процента — за Николая Харитонова (КПРФ), три процента — за Леонида Слуцкого (ЛДПР).

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Они продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта. 25 февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.