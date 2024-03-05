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Общество

Псковские работодатели увеличили число новых вакансий на 27%

Количество предложений о работе за последний месяц на 27% превышает показатели февраля прошлого года: в начале весны в регионе было открыто более 3,5 тысячи новых вакансий, сообщает hh.ru.

Падение спроса на персонал по сравнению с февралем 2023 года продемонстрировали лишь 8 профессиональных сфер в регионе. В свою очередь работодатели из 18 отраслей активно ищут персонал в преддверии весны и лета.

Заметнее всего количество вакансий выросло в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+196%) – компании активно ищут тех, кто будет прогнозировать, а также помогать строить бизнес и развивать его. На втором месте по востребованности у местного бизнеса – домашний и обслуживающий персонал (сиделки, няни, воспитатели, репетиторы, домашние повара и др.) +114% новых рабочих мест по сравнению с началом 2023 года. Тройку сфер-лидеров по спросу на работников замыкают работники транспортной сферы и административный персонал (по +105% новых рабочих мест в каждой проф. области).

Динамику в регионе показывает сфера автобизнеса: +94% новых объявлений о работе, а также специалисты по подбору и обучению персонала (+82%). Работодатели также увеличили спрос в тех сферах, где уровень конкуренции достаточно высокий и активность соискателей, как правило, выше рынка, а именно в страховании (+38%), финансах (+18%), вырос спрос и на топ-менеджеров (+22%). Также в преддверии весны и лета местный бизнес увеличил спрос на работников в сфере общепита и туризма (+37%).

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