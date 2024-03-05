Гараж с автомобилем и дом сгорели в садоводческом товариществе в Псковском районе

08:53, 05 марта 2024, ПАИ

4 марта в СНТ «Пристань-6» в Псковском районе сгорел гараж с автомобилем Renault Sandero 2012 года выпуска и жилой дом. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в гараже. Спасен соседний дачный дом. Эвакуированы два газовых баллона (по 50 литров).

В деревне Бережани в Красногородском МО сгорели две хозяйственные постройки. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.