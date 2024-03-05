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Общество

Энергетиков Псковской области наградили благодарственными письмами правительства региона

Энергетики Псковской области отмечены благодарственными письмами правительства региона, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Энергетиков Псковской области наградили благодарственными письмами правительства региона. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Благодарственные письма 15 работникам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» вручил вице-губернатор Псковской области Игорь Шатурный. Среди награждённых – электромонтёры, мастера и электрослесари участков по эксплуатации районных сетей.

Региональными наградами отмечен высокий профессионализм в обеспечении надёжного и бесперебойного электроснабжения жителей Псковской области.

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