Энергетиков Псковской области наградили благодарственными письмами правительства региона
Энергетики Псковской области отмечены благодарственными письмами правительства региона, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.
Благодарственные письма 15 работникам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» вручил вице-губернатор Псковской области Игорь Шатурный. Среди награждённых – электромонтёры, мастера и электрослесари участков по эксплуатации районных сетей.
Региональными наградами отмечен высокий профессионализм в обеспечении надёжного и бесперебойного электроснабжения жителей Псковской области.
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