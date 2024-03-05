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Культура

Директор Псковской филармонии Марина Николаева станет гостьей программы «Оглавление»

Директор Псковской областной филармонии Марина Николаева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 марта, в 14:00.

Директор Псковской областной филармонии Марина Николаева. Фото: ПАИ

Чувствует ли филармония растущую конкуренцию со стороны других концертных площадок?

Кто и исходя из чего отбирает тех, кто приезжает в филармонию с гастролями?

Продолжит ли филармония устраивать выездные мероприятия?

Духовная и материальная части жизни филармонии: с какой проще?

Об этом с Мариной Николаевой поговорят ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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