Директор Псковской филармонии Марина Николаева станет гостьей программы «Оглавление»
Директор Псковской областной филармонии Марина Николаева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 марта, в 14:00.
Чувствует ли филармония растущую конкуренцию со стороны других концертных площадок?
Кто и исходя из чего отбирает тех, кто приезжает в филармонию с гастролями?
Продолжит ли филармония устраивать выездные мероприятия?
Духовная и материальная части жизни филармонии: с какой проще?
Об этом с Мариной Николаевой поговорят ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин.
Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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