Директор Псковской филармонии Марина Николаева станет гостьей программы «Оглавление»

12:13, 05 марта 2024, ПАИ

Директор Псковской областной филармонии Марина Николаева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 марта, в 14:00.

Чувствует ли филармония растущую конкуренцию со стороны других концертных площадок?

Кто и исходя из чего отбирает тех, кто приезжает в филармонию с гастролями?

Продолжит ли филармония устраивать выездные мероприятия?

Духовная и материальная части жизни филармонии: с какой проще?

Об этом с Мариной Николаевой поговорят ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».