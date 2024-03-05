Автомобиль вылетел в кювет и загорелся в Печорском районе

13:03, 05 марта 2024, ПАИ

Женщина за рулём «Ларгуса» не справилась с управлением автомобиля, в результате машина вылетела в кювет в Печорском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

После аварии произошло возгорание автомобиля. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. 42-летняя женщина-водитель не пострадала.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.