Автомобиль вылетел в кювет и загорелся в Печорском районе
Женщина за рулём «Ларгуса» не справилась с управлением автомобиля, в результате машина вылетела в кювет в Печорском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
После аварии произошло возгорание автомобиля. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. 42-летняя женщина-водитель не пострадала.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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