Житель Локнянского района угнал и разбил иномарку

13:06, 05 марта 2024, ПАИ

Житель Локнянского района угнал иномарку, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, поздним вечером 3 марта от дома в деревне Власково Локнянского района неизвестный угнал автомобиль «Ауди».

Сотрудники полиции обнаружили угнанную иномарку в деревне Курово Локнянского района. Автомобиль был с техническими повреждениями.

Установлено, что угон совершил местный 27-летний житель. Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.