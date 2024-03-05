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Общество

Псковский хирург награждён медалью Луки Крымского

Псковского хирурга Алексея Андреева наградили медалью Луки Крымского. Награду псковичу по поручению президента России Владимира Путина вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Псковский хирург Алексей Андреев награждён медалью Луки Крымского. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Медалью Луки Крымского Алексея Андреева наградили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Трудовой стаж Алексея Андреева составляет более 20 лет. В Псковскую область он приехал в 2014 году. За это время он работал в Псковской областной клинической больнице, а затем в Детской областной клинической больнице, где около четырёх лет возглавлял хирургический центр.

Сейчас Алексей Андреев служит в аэромобильном медицинском отряде Псковского соединения ВДВ.

«Абсолютно заслуженная награда. Она вас долго ждала, пока вы находились в командировке», – сказал Михаил Ведерников и пообещал оказать поддержку и помощь со стороны правительства региона в решении бытовых задач.

Отметим, что медаль Луки Крымского учреждена указом президента РФ Владимира Путина в июне 2020 года.

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