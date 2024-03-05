Псковский хирург награждён медалью Луки Крымского
Псковского хирурга Алексея Андреева наградили медалью Луки Крымского. Награду псковичу по поручению президента России Владимира Путина вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Медалью Луки Крымского Алексея Андреева наградили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Трудовой стаж Алексея Андреева составляет более 20 лет. В Псковскую область он приехал в 2014 году. За это время он работал в Псковской областной клинической больнице, а затем в Детской областной клинической больнице, где около четырёх лет возглавлял хирургический центр.
Сейчас Алексей Андреев служит в аэромобильном медицинском отряде Псковского соединения ВДВ.
«Абсолютно заслуженная награда. Она вас долго ждала, пока вы находились в командировке», – сказал Михаил Ведерников и пообещал оказать поддержку и помощь со стороны правительства региона в решении бытовых задач.
Отметим, что медаль Луки Крымского учреждена указом президента РФ Владимира Путина в июне 2020 года.
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