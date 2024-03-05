Раздел наследства между братом и сестрой закончился поножовщиной в Великих Луках

13:55, 05 марта 2024, ПАИ

Брат напал с ножом на сестру из-за наследства в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 28 октября 2023 года великолучанин распивал алкоголь вместе со своей сестрой и её сожителем. В какой-то момент между братом и сестрой произошла ссора из-за раздела квартиры, которая досталась им от родителей. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил сестру ножом по телу.

В суде великолучанин признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся.

Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.