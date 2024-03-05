Исполнителей на духовых инструментах не хватает Псковской филармонии

16:12, 05 марта 2024, ПАИ

Музыкантов, играющих на медных духовых инструментах, не хватает Псковской областной филармонии. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала директор учреждения Марина Николаева.

«В первую очередь нам, конечно, нужны артисты. Симфонический оркестр – это такой организм, который чем многочисленнее, тем лучше. У нас есть вакансии практически в каждой группе инструментов. Особенно в медных духовых», – пояснила гостья радиоэфира.

Зачастую для концертов филармонии не хватает валторн, из-за чего музыкантов приходится приглашать извне, уточнила она. «Так сложилось, что у нас нет такого артиста в штате филармонии. А он, на самом деле, нужен не один. И также со скрипками и многими другими группами инструментов. Это не означает, что людей нет совсем. Но было бы неплохо, если их было больше», – пояснила Марина Николаева.

По её мнению, основная проблема заключается в отсутствии в Пскове консерватории, выпускникам колледжа искусств необходимо ехать в Санкт-Петербург для получения высшего музыкального образования. «Потом у него уже возникает выбор: возвращаться в Псков или нет», – пояснила директор Псковской областной филармонии.

Марина Николаева отметила, что все известные ей музыканты уже работают в Псковской областной филармонии, как минимум на совмещении. «Те артисты, которых нам не хватает, приглашаются в основном из Санкт-Петербурга», – уточнила гостья радиоэфира.