Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Исполнителей на духовых инструментах не хватает Псковской филармонии

Музыкантов, играющих на медных духовых инструментах, не хватает Псковской областной филармонии. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала директор учреждения Марина Николаева.

Директор Псковской областной филармонии Марина Николаева. Фото: ПАИ

«В первую очередь нам, конечно, нужны артисты. Симфонический оркестр – это такой организм, который чем многочисленнее, тем лучше. У нас есть вакансии практически в каждой группе инструментов. Особенно в медных духовых», – пояснила гостья радиоэфира.

Зачастую для концертов филармонии не хватает валторн, из-за чего музыкантов приходится приглашать извне, уточнила она. «Так сложилось, что у нас нет такого артиста в штате филармонии. А он, на самом деле, нужен не один. И также со скрипками и многими другими группами инструментов. Это не означает, что людей нет совсем. Но было бы неплохо, если их было больше», – пояснила Марина Николаева.

По её мнению, основная проблема заключается в отсутствии в Пскове консерватории, выпускникам колледжа искусств необходимо ехать в Санкт-Петербург для получения высшего музыкального образования. «Потом у него уже возникает выбор: возвращаться в Псков или нет», – пояснила директор Псковской областной филармонии.

Марина Николаева отметила, что все известные ей музыканты уже работают в Псковской областной филармонии, как минимум на совмещении. «Те артисты, которых нам не хватает, приглашаются в основном из Санкт-Петербурга», – уточнила гостья радиоэфира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 марта 2024

Псковские коллективы примут участие во Всероссийской детской фольклориаде в Казани
05 марта 2024

Международную арт-резиденцию для молодых музыкантов могут провести в Пскове
05 марта 2024

Концерты проекта «Галерея-Джаз» вновь пройдут в Пскове
05 марта 2024

Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт пятый раз в Пскове
05 марта 2024

Исполнителей на духовых инструментах не хватает Псковской филармонии
05 марта 2024

Мастер-классы по русской тканевой набойке проходят на стенде Псковской области на выставке «Россия»
05 марта 2024

Директор Псковской филармонии Марина Николаева станет гостьей программы «Оглавление»
05 марта 2024

Стали известны даты проведения кинофестиваля «Золотой шуруп» в Гдовском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...