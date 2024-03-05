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Общество

Глава Пскова проводит встречу с детсоветом

Глава Пскова Борис Елкин проводит встречу с представителями «Детсовета 60». Мероприятие проходит в Центре туризма и творческих индустрий сегодня, 5 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава Пскова проводит встречу с детсоветом. Фото здесь и далее: Елена Коноплёва / ПАИ

На встрече присутствуют члены «Детсовета 60», которые принимали участие в «Смене лидеров» в детском оздоровительном лагере «Стремительный».

Сейчас в объединении 40 участников. Кроме того, в нём созданы различные комиссии, которые занимаются культурой, экологией или здравоохранением, рассказала участница «Детсовета 60» Дарья Кальченко.

«Хотелось бы рассказать, что в этом году вновь пройдёт акция «Цветы жизни», приуроченная ко Дню защиты детей. Наша задача – показать, что дети – это цветы жизни, поэтому в разных районах области мы высаживаем цветы. В целом ребята сами решают, чем заниматься: сегодня можно провести мастер-класс по балету, завтра – творческую мастерскую», – поделилась она.

Все участники встречи смогли задать Борису Елкину интересующие вопросы. Отвечая на один из них, глава Пскова рассказал, тяжело ли работать на этой должности. «Мои задачи – обеспечивать жизнь и работу в городе, чтобы всё работало и дышало. Иногда бывает и такое, что ты выматываешься, и это есть в любой работе, особенно когда полностью отдаёшь себя делу», – отметил он.

Кроме того, глава города рассказал о своём любимом месте в Пскове. «Самое красивое место – это Золотая набережная, а свободное время чаще всего я провожу в Финском парке, так как у меня маленькие дети. Думаю, что было отличной идеей проводить там концерты и мероприятия», – подчеркнул он.

Напомним, что детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области является коллегиальным совещательным органом регионального детского самоуправления, в состав которого входят представители подросткового актива в возрасте 14–17 лет из всех 26 муниципальных образований.

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