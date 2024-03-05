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Видеолекция «Всё, что нужно знать о родах» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове

Видеолекция «Всё, что нужно знать о родах» в рамках недели женского здоровья прошла в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 5 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Видеолекция «Всё, что нужно знать о родах» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Лекцию читала заведующая 2-м акушерским физиологическим отделением НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова Алла Игнатьева.

«Необходимо всё честно рассказывать врачу. От этого многое зависит в вашей жизни. Именно с врачом вы должны обсуждать насущные проблемы. То, что вы прочитаете в интернете или услышите от других, не может быть достоверным. Не всегда, когда подруга рассказывает вам о беременности, это всё правда. Для душевного спокойствия как можно меньше слушайте других и как можно чаще обращайтесь к специалисту», – рассказала Алла Игнатьева.

Она подчеркнула, что в России сейчас медицина носит рекомендательный характер и врач не может заставить рожениц соблюдать все требования, но это не значит, что можно пренебрегать советами врача.

Также она рассказала, что беременность во всём мире считается со дня последней менструации, а не со дня зачатия. «Бывают вопросы у мужа, который ездит в командировку. Откуда такой срок?» – сказала Алла Игнатьева.

По её словам, отцы всё чаще начинают интересоваться родами и сейчас большинство приходят именно на партнёрские роды, когда муж сопровождает жену на протяжении всех родов.

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