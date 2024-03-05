Тонну говядины не пропустили через границу в Псковской области

17:36, 05 марта 2024, ПАИ

Крупную партию говядины без сопроводительных документов не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Крупная партия бескостной говядины в вакуумной упаковке перевозилась из Белоруссии без холодильного оборудования. Кроме того, было установлено, что одна тонна мяса перемещалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товара.

Ввоз тонны говядины на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате груза.