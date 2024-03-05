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Как будет работать Псковский музей-заповедник 8 марта

Как будет работать Псковский музей-заповедник в Международный женский день, а также в выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Как будет работать Псковский музей-заповедник 8 марта. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В четверг, 7 марта, на объектах Псковского музея-заповедника будет сокращенный день. Все музейные объекты работают до 17:00. Территория Псковского кремля будет открыта до 19:00.

В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, Власьевская, Плоская, Высокая, Варлаамовская и Покровская башни будут работать с 10:00 до 20:00.

В пятницу, 8 марта, Приказная палата будет принимать посетителей с 10:00 до 18:00, главное здание музея, Поганкины палаты, Картинная галерея, Палаты у Сокольей башни, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Двор Постникова, музей-квартира В. И. Ленина, музей-квартира Ю. П. Спегальского – с 10:30 до 18:00.

В субботу и воскресенье, 9 и 10 марта, все объекты Псковского музея-заповедника, кроме Псковского кремля, музея-квартиры В. И. Ленина, Власьевской, Плоской, Высокой, Варлаамовской и Покровской башен, будут работать с 10:30.

Музей-квартира В. И. Ленина 9 марта работает по графику с 10:30 до 18:00, 10 марта – с 11:00 до 18:00, 12 марта – выходной день.

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