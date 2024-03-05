Псковских школьников приглашают в креативный лагерь ПсковГУ

21:23, 05 марта 2024, ПАИ

ПсковГУ приглашает подростков старше 14 лет в креативный лагерь для школьников, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Смена пройдёт с 25 по 29 марта по трём направлениям на выбор: школа дизайна, школа молодых предпринимателей и разговорный английский, медиаинтенсив и разговорный английский.

В школе дизайна можно попробовать свои силы в создании одежды и стать автором ярких, самобытных и эстетически продуманных образов и даже целых коллекций в русском стиле.

В течение смены школы молодых предпринимателей подростки познакомятся с важными аспектами финансовой грамотности и развития предпринимательских компетенций, а также попробуют себя в роли участников олимпиад по финансовой грамотности, дающих право на дополнительные баллы к ЕГЭ.

Медиаинтенсив предоставит школьникам возможность разрабатывать идеи роликов, научиться грамотно составлять вопросы, записывать интервью, снимать и монтировать, а также работать в кадре.

Спикерами выступят ведущие специалисты университета. Занятия будут проходить с 10:00 до 14:00. Записаться и получить подробную информацию можно по телефону 20-16-99 (доб. 488 или 360).