Договор аренды между администрацией Новоржевского района и регоператором признан недействительным
Договор аренды земельного участка, заключённый между администрацией Новоржевского района и ООО «Экопром», признан недействительным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Во время проверки Псковская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что между администрацией Новоржевского района и регоператором заключён договор аренды земельного участка для размещения ТКО.
При этом на земельном участке находится недвижимость, которая принадлежит другому юридическому лицу. И именно оно обладало исключительным правом на приобретение земельного участка в собственность или в аренду.
Арбитражный суд Псковской области признал недействительным проведённый аукцион на заключение договора аренды и сам договор аренды земельного участка.
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