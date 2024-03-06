Договор аренды между администрацией Новоржевского района и регоператором признан недействительным

10:12, 06 марта 2024, ПАИ

Договор аренды земельного участка, заключённый между администрацией Новоржевского района и ООО «Экопром», признан недействительным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время проверки Псковская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что между администрацией Новоржевского района и регоператором заключён договор аренды земельного участка для размещения ТКО.

При этом на земельном участке находится недвижимость, которая принадлежит другому юридическому лицу. И именно оно обладало исключительным правом на приобретение земельного участка в собственность или в аренду.

Арбитражный суд Псковской области признал недействительным проведённый аукцион на заключение договора аренды и сам договор аренды земельного участка.