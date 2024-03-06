Шесть лет тюрьмы грозит псковичу за снятие денег с карты своего приятеля

10:48, 06 марта 2024, ПАИ

30-летний гражданин обвиняется в снятии денег с банковского счёта своего приятеля в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что 30 августа прошлого года мужчина пришёл в гости к своему знакомому. Тот предложил сходить в магазин, чтобы купить продукты и спиртное. Сам от похода он отказался, но при этом отдал свою банковскую карту, предварительно сообщив ПИН-код от неё.

Нового приятеля из магазина потерпевший так и не дождался, поэтому обратился в полицию. Обвиняемый решил распорядиться картой по своему усмотрению и присвоил деньги, которые лежали на счёте приятеля, в размере 34 200 рублей.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения.

Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.