Псковские школьники одержали две победы на областном этапе всероссийских соревнований по волейболу

11:36, 06 марта 2024, ПАИ

Псковские школьники одержали две победы на областном этапе Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч», который прошёл в Пскове 4 и 5 марта. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В зачёте среди юношей первое место заняли ученики Псковского многопрофильного правового лицея № 8. Второе место досталось волейболистам Изборского лицея. Замкнули тройку лидеров спортсмены школы № 4 из Острова.

Ученицы лицея № 10 из Пскова стали победителями в зачёте среди девушек. Серебро соревнований досталось Пустошкинскому центру образования. Бронза на счету Идрицкой школы.

Победители обоих зачётов отправятся на первенство Северо-Западного федерального округа, которое состоится в Рыбинске с 8 по 18 апреля.

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