Псковичи вышли в плей-офф мини-футбольных соревнований среди ссузов Северо-Запада

12:02, 06 марта 2024, ПАИ

Футболисты из Псковского агротехнического колледжа с первого места вышли в плей-офф соревнований по футзалу среди команд организаций среднего профессионального образования Северо-Запада. Состязания проходят в Великом Новгороде с 4 по 7 марта, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

В соревнованиях принимают участие восемь команд из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Мурманской и Калининградской областей, а также Карелии.

На групповом этапе псковичи разгромили Прибалтийский строительный техникум – 8:1, переиграли Технологический колледж Новгородской области – 3:1 и со счётом 2:1 одолели Петрозаводский педагогический колледж.

Таким образом, студенты Псковского агротехнического колледжа вышли в полуфинал на Гатчинский педагогический колледж имени К. Д. Ушинского. Матч начнётся сегодня, 6 марта, в 13:00.

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