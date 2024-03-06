Детали монумента в честь героев СВО в Выбутах обсудил Михаил Ведерников с его автором

11:53, 06 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил со скульптором-монументалистом, архитектором Денисом Стритовичем детали монумента, который будет установлен на воинском захоронении в Выбутах. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, общая концепция согласована с семьями участников СВО. «Теперь идёт кропотливая и трудоёмкая работа над деталями – обсудили варианты рельефа, амуниции бойца, надписей. Отдельно продумываем, как сделать пофамильное указание героев. Есть предложение также указывать и позывные наших бойцов», – рассказал Михаил Ведерников.

На лицевой части монумента будет изображена история псковского воинства: от князя Довмонта, Александра Невского до героев Великой Отечественной войны и современности, чтобы подчеркнуть, что псковские военнослужащие продолжают воинские традиции предков.

«Наградил Дениса Анатольевича медалью Александра Невского – за большую работу по созданию мемориала «Знамя Победы» в Идрице. Награда долго ждала своего часа, рад, что наконец её вручил. Благодарю за вклад в сохранение исторической памяти на Псковской земле», – поблагодарил Михаил Ведерников.