О ледовой обстановке и новшествах в регистрации маломерных судов расскажут в программе «Среда обитания»

12:25, 06 марта 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 6 марта, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 города Пскова Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

Какова на сегодняшний день ледовая обстановка в Псковской области? Какие места с этой точки зрения сейчас самые опасные? Что за нововведения появились в процедуре регистрации маломерных судов? Какие ограничения действуют для их владельцев и в какой период? Как сегодня развивается отдых на воде в регионе? Как ГИМС контролирует пляжи и места, оборудованные для купания?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.