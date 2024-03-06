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Великолучанка представляет Псковскую область на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

Великолучанка Анастасия Талалуева представляет Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди школьников на призы газеты «Пионерская правда». Старты проходят в Ижевске. Об этом сообщает любитель лыжного спорта Николай Ласьков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Великолучанка соревнуется в возрастной категории среди девушек 2012-2013 годов рождения. В первый день стартов в гонке на два километра классическим стилем Анастасия Талалуева заняла 59-е место из 152 участниц. Лыжница отстала от лидера на 59 секунд.

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