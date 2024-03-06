Великолучанка представляет Псковскую область на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

12:49, 06 марта 2024, ПАИ

Великолучанка Анастасия Талалуева представляет Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди школьников на призы газеты «Пионерская правда». Старты проходят в Ижевске. Об этом сообщает любитель лыжного спорта Николай Ласьков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Великолучанка соревнуется в возрастной категории среди девушек 2012-2013 годов рождения. В первый день стартов в гонке на два километра классическим стилем Анастасия Талалуева заняла 59-е место из 152 участниц. Лыжница отстала от лидера на 59 секунд.

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