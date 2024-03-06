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Пять наград завоевали великолучане на первенстве СЗФО по кикбоксингу

Пять наград завоевали великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу в разделе К-1. Соревнования прошли в Калининградской области с 1 по 3 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.

Пять наград завоевали великолучане на окружном первенстве по кикбоксингу. Фото: спортшкола «Экспресс»

В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из Псковской, Ленинградской, Мурманской и Калининградской областей.

Золотые награды состязаний завоевали Никита Кунгурцев и Руслан Шаров. Серебро досталось Даниилу Глушанову и Ивану Халину. Бронзовой наградой отметился Александр Лавчиновский. Такой результат позволил спортсменам из Псковской области занять второе место общекомандного зачёта.

Кикбоксёры тренируются под руководством Георгия Кунгурцева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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