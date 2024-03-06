В Пскове подвели итоги чемпионата и первенства города по бильярду

13:28, 06 марта 2024, ПАИ

Открытые чемпионат и первенство города по бильярду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями и спорту глухих прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

В рамках мероприятия состоялись соревнования «Свободная пирамида» и «Московская пирамида».

В «Свободной пирамиде» первым стал Андрей Буренин, второе место занял Валерий Рыбин, а замкнул тройку лидеров Денис Демин.

Золото в «Московской пирамиде» досталось Денису Демину. Серебро досталось Владимиру Гоману. Бронза на счету Павла Сидова.

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