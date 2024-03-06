До сих пор некоторые рыбаки пытаются выехать на лёд Псковско-Чудского озера на автомобилях

14:15, 06 марта 2024, ПАИ

До сих пор некоторые рыбаки пытаются выехать на лёд Псковско-Чудского озера на автомобилях, сообщил в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 города Пскова Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

«Если пешком там ходить ещё можно, то вот на машине там появляться не стоит. Это запрещено!» - напомнил Иван Старыш.

Эксперт отметил, что выезд на лёд на любом авто- и мототранспорте на лёд в Псковской области запрещён. «Запрещён в любое время, вне зависимости от толщины льда. Нет никаких исключений даже для лёгких мотособак. Запреты вводят муниципалитеты, они же должны этот момент контролировать и штрафовать нарушителей», - отметил Иван Старыш.