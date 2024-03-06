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Общество

Инспектор ГИМС назвал единственный правильный в Пскове мост

«Единственный мост в Пскове, который построен правильно, - железнодорожный, сообщил в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 города Пскова Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

«Правильно, потому что его опоры раскалывают лёд по весне», - уточнил инспектор.

По словам специалиста, все остальные мосты в Пскове имеют полукруглые опоры, которые не в состоянии расколоть идущий вниз по течению лёд, в результате чего образуются заторы.

Инспектор также рассказал, что самые опасные места для зимних рыбаков на Чудском озере - районы островов, речка Ворона, Толба, линия вдоль берега у ЛЭП.

«В 2023 году в Псковской области погибли 14 рыбаков, в том числе четверо несовершеннолетних. А вот, например, в 2004 году на воде погибли аж 179 человек. У меня мурашки побежали от такой статистики. На сокращение цифр сказывается профилактическая работа, сказывается образованность людей», - отметил Иван Старыш.

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