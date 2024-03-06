Больше пяти тысяч маломерных судов зарегистрировано в Пскове

14:57, 06 марта 2024, ПАИ

Больше пяти тысяч маломерных судов зарегистрировано в Пскове, сообщил в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 города Пскова Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

«Стоит уточнить, что маломерное судно - судно длиной до 20 метров, весом более 200 кг, на котором могут разместиться до 12 человек. Такие судна подлежат регистрации. В Пскове таких судов зарегистрировано 5 389», - уточнил инспектор.

Владельцы таких судов платят транспортный налог, если мощность двигателя превышает пять лошадиных сил. «Начиная с 100 лошадиных сил применяется коэффициент 0,25. И таких мощных судов у нас тоже хватает. Смотрите, какие гидроциклы по 260-300 «лошадей» можно встретить. Они стоят по три миллиона, а в год за него приходится платить около 40 тысяч рублей. Вот от них, наигравшись, часто стараются избавляться», - добавил Иван Старыш, упомянув, что на реке в черте Пскова на гидроциклах появляться запрещено.

«Но одно дело, если он спокойно проехал на гидроцикле по речке в озеро, и другое, если он хулиганит, обливает посетителей кафе. Во время рейдов с инспекторами ГАИ мы таких судоводителей проверяем, проверяем, зарегистрировано ли судно, трезвый ли «водитель», есть ли у него удостоверение судоводителя», - пояснил Иван Старыш, уточнив, что в год в Псковской области выдаётся около 40 таких удостоверений.