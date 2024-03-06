Псковичей предупредили о рассылке фейков о взрывоопасных фонариках
Информация о взрывоопасных фонариках – фейк. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ведомстве сообщили, что 6 марта в соцсетях, мессенджерах, а также в родительских чатах начали появляться сообщения о том, что кто-то раскидывает фальшивые фонарики со взрывчаткой по населённым пунктам.
При этом в полицию обращений о подобных случаях не поступало.
В ведомстве напомнили жителям региона, что следует доверять информации только из официальных источников. «Главная цель подобных рассылок – создать панику в обществе, дестабилизировать социальную обстановку», – подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, подобные рассылки фиксируются с 2 марта в Ленинградской области, Севастополе, Ставрополе, Чите, Забайкальском крае и Запорожской области.
Обо всех таких находках необходимо незамедлительно проинформировать оперативные службы по единому номеру 112, либо по круглосуточным телефонам дежурных служб УФСБ России по Псковской области 8 (8112) 72-52-00 и УМВД России по Псковской области (8112) 66-16-49.
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