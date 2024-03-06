Подведены итоги четвёртого этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам

17:04, 06 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги четвёртого этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам, который прошёл в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Невеля, Себежа, Острова, Печор, Пскова, Опочки и Великих Лук на дистанциях от 1,5 до 10 километров классическим стилем.

Больше всех отличились печорские спортсмены. На их счету семь золотых, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Также по шесть наград собрали спортсмены из Невеля, Острова и Пскова.

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