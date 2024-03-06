Движение грузового транспорта временно ограничат на двух дорогах в Плюсском и Стругокрасненском районах

18:06, 06 марта 2024, ПАИ

Временное прекращение движения грузового транспорта по двум региональным дорогам вводится в Плюсском и Стругокрасненском районах, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Запрет вводится для большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза:

на автодороге Тушитово – Крошново в Плюсском районе (до 3 апреля);

на автодороге Ровное – Высокое в Стругокрасненском районе (до 4 апреля).

На время ограничения движения на дорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.

Псковичей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учитывать информацию при планировании маршрутов следования.