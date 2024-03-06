Движение грузового транспорта временно ограничат на двух дорогах в Плюсском и Стругокрасненском районах
Временное прекращение движения грузового транспорта по двум региональным дорогам вводится в Плюсском и Стругокрасненском районах, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Запрет вводится для большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза:
- на автодороге Тушитово – Крошново в Плюсском районе (до 3 апреля);
- на автодороге Ровное – Высокое в Стругокрасненском районе (до 4 апреля).
На время ограничения движения на дорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.
Псковичей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учитывать информацию при планировании маршрутов следования.
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06 марта 2024
Движение грузового транспорта временно ограничат на двух дорогах в Плюсском и Стругокрасненском районах