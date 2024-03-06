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Общество

Выход на лёд запрещён в Псковской области

Выход на лёд запрещён в Псковской области с 6 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Выход на лёд запрещён в Псковской области. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России

«С наступлением весенней оттепели специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области обращают особое внимание на соблюдение мер предосторожности на тонком весеннем льду. Гражданам стоит помнить, что выход на лед категорически запрещён с 6 марта 2024 года на всей территории Псковской области», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что основная группа риска – это дети и рыбаки – любители подлёдного лова.

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